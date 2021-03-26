北韓朝中社昨公佈前日成功試射兩枚「新型戰術制導導彈」，彈頭重量提高至2.5噸，能準確命中600公里的目標。分析認為，這可能是KN-23短程彈道導彈改良版。

報道指，該導彈在現有技術下作出修改，使用固體燃料推動，能準確擊中600公里外、位於日本海的目標，又形容成功試射「證明導彈低空滑翔飛行方式的能力」，令它難被發現及擊落。導彈由勞動黨中央政治局常委李炳哲視察試射，而非領袖金正恩。李炳哲形容：「該武器的研發對於提高國家軍事實力及威攝各種軍事威脅，具極度重大意義。」勞動新聞發放的照片可見，大批官員試射後拍手歡呼，大部份人未有戴上口罩。

南韓有觀察員指，這次試射的相信是去年10月曾亮相、被稱作北韓版「伊斯坎德爾」的KN-23導彈的改良版。他認為，北韓可能是為了應對能搭載兩噸彈頭的南韓新型彈道導彈「玄武-4」，而作出改良。

拜登警告再挑釁會反擊

美國總統拜登表示正徵詢盟友意見，警告北韓若選擇行動升級，華府會作相應回應。南韓總統文在寅指：「明白國民對北韓試射導彈感到憂心，現時是努力讓南北韓、美國重啟對話的時候。為對話氣氛增加難度的行為，絕對不可取。」

另外，日本副內閣官房長官阪井學表示，美軍把「日本海」稱為「東海」的行為不當，已要求對方修正，強調日本海是國際上唯一確立的官方稱呼。

路透社/美聯社/法新社