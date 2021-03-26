總統拜登舉行任內首場記者會，其表現自然拿來與前總統特朗普作比較。媒體認為，拜登較和藹可親、冷靜，有充足準備，但有時會結結巴巴及顯得猶豫；特朗普則較咄咄逼人、易怒，有時更會出言侮辱記者。

手持多張「貓紙」

今次記者會規模較細，受疫情影響下，只有約25名記者。拜登如前總統奧巴馬般，從其新聞團隊列出的名單內選擇提問記者。當記者似乎想追問時，拜登會暫停發言。回答提問後，他熱心地詢問對方：「我是否答得太詳細？我不太知道你想要多仔細。」而特朗普曾喝罵一名欲追問的記者：「坐下！公眾不會再相信你這種人。」

民主黨政治顧問史密斯（Lis Smith）力讚拜登表現：「四年來，每次總統新聞發佈會都是災難性事件，現在確實是一個很大的緩解。」

不過，拜登在記者會上有時前言不對後語，話到一半就轉了方向，更會說錯話，包括「北中國海」。特朗普點評他的表現，質疑記者只對他詢問一些「並不重要」的簡單問題，坦言：「說實話，這令人可悲。你看，整件事都是荒謬。」

另外，有媒體拍到拜登手持多張「貓紙」，其中一張以「基建」為題，列出多個重要數字及「中國基建開支比美國多三倍」等重點。他手持的記者名單亦被拍到，部份記者照片旁邊，有數字作記號。

美國《紐約時報》