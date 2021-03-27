台灣貨輪「長賜號」日前在蘇彝士運河擱淺，堵塞河道導致數以百計貨輪滯留附近海域無法前進。近年與埃及關係惡劣的土耳其亦有意伸出援手，稱願意派救援船到埃及協助「長賜號」擺脫擱淺，若成事料可讓兩國關係回暖。

土耳其的救援船「哈頓祖母號」可提供205噸繫纜拖力，並有多項功能，包括可在水深100呎運作的水底醫療系統，亦可配備15名潛水員及有關裝備，被形容是一隊「小型醫療隊」。最新數字顯示埃及安排的挖砂船已完成87%清理污染物的任務。

土國運輸部長卡拉伊斯瑪伊爾奧盧（Adil Karaismailoglu）周五稱，已向埃及提出派遣「哈頓祖母號」助救災。

雙方關係2013年轉差

土耳其總統埃爾多安在2013年埃及軍方發動政變後，公開聲援被軍方推翻的穆斯林兄弟會民選政府，更與埃及中斷外交往來並互逐大使，雙方自此交惡，直至本月較早前才恢復外交接觸。土耳其政府上周亦曾對埃及反對派發表電視講話，呼籲他們繼續播放節目，被指是有意改善對埃關係。

土耳其外長恰武什奧盧日前放風，指有意跟埃及談判新的東地中海海事協議，而埃及上月亦曾宣佈在勘探地中海東部能源時，將承認土耳其主張的專屬經濟區範圍。

路透社/Middle East Eyes/中央社

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