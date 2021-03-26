中國政府周五因應新疆問題，對英國4個實體和9名人士作出制裁，措施包括凍結在中國的財產、禁止他們和其家人踏足中國領土，並禁止中國公民和機構跟他們打交道。其中5名被制裁的英國國會議員表示，今後會加倍在打擊侵犯人權行為方面的努力。而英國外交部則傳召中國駐英國大使館公使楊曉光，表示北京對相關人士的制裁是「毫無根據及不可接受」（unwarranted and unacceptable）。

英國外交部在傳召時表明：「中國選擇制裁這些試圖揭露（中國）侵犯人權行為的個人和實體，而（中國）今天的（制裁）行動並不會把注意力從新疆的侵犯人權事件上被轉移開去。」

受制裁的5名議員則發表聯合聲明，批評中方舉動是為了遏制自由和公開的辯論，也是撕開了中國共產黨的面具。聲明形容中方行動不僅是對他們個人的攻擊，也是企圖扼殺作為議會民主制度核心的自由及公開辯論。

不過，5名議員強調，這種恐嚇只會鼓勵他們加倍努力，繼續為維吾爾人、西藏、香港人和中國所有受迫害的團體發聲。他們指出，這些才是中國政府專制統治的真正受害者，而不是我們。他們同時呼籲，國際調查有關維吾爾族人遭受虐待的情況。

中國外交部在周五早上宣佈制裁英國相關人士，指稱英方基於謊言和虛假信息，以新疆人權問題對中國相關個人和實體實施單邊制裁，形容是公然違反國際法及干涉中國內政，嚴重損害中英關係。

路透社／英國廣播公司／《蘋果》資料室

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