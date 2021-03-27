中共中央政治局委員楊潔箎早前在中美會談上，一句「中國人不吃這一套」大舉刺激中國民間仇外情緒，其後的「支持新疆棉」風暴更把戰狼外交提升到新層次。美國有線新聞網絡（CNN）分析，中國鼓動新一波「網絡民族主義」，致中國與西方的商業往來減少，最終可能為此後悔。

北京重啟中美關係希望破滅

分析指早前中美會談撕破美國在總統拜登上任後可能與中國關係改善的想像，美國在新疆問題上更聯同歐盟、英國和加拿大實行聯合制裁。中方面對新一波制裁，與美國重啟關係的希望幻滅，於是試圖利用官媒渲染西方昔日侵犯人權的行為，轉移公眾視線。

CNN總結近日中國仇外風潮，指楊潔箎「美國沒有資格居高臨下同中國說話」等言論被印成T恤等商品在網上發售，標誌北京對外國就中國人權的批評採取更強硬態度。中國其後因應西方涉新疆制裁，宣佈反制裁英國和歐盟多名政界人物，網上則掀起抵制H&M、Nike等拒用新疆棉的企業。

建黨百年要顯強硬 反對西方價值

今年是中共建黨100周年，CNN指北京明顯已劃出界線，如今堅守西方價值可能成為進入中國市場的絆腳石，形容隨着政局緊張加劇，中國與西方的經濟聯繫勢面臨壓力。現時距離北京主辦冬季奧運會不足一年，商界未來可能面臨兩難抉擇，「一是繼續為侵犯人權行為發聲、不惜遭中國杯葛；要不就保持沉默，並因此遭自己國家抵制」。

CNN同時表示，近年中國已數次爆發民族主義運動，包括2012年因釣魚台爭議引發的反日示威，以及2017年南韓部署薩德導彈防禦系統引發的抵制韓貨活動。然而過去中國官方在這些事件中都保持低調，如今中國改走「戰狼外交」路線，官方願意出手冷卻局面、降低外交和經濟破壞的機會恐較以往低。

美國有線新聞網絡

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