（北美通訊）在世衞發表武漢肺炎調查報告前夕，前美國疾病控制及預防中心（CDC） 總監雷德菲爾德（Robert Redfield）接受訪問。他表示，仍然相信全球爆發武漢肺炎疫情，起因是有實驗室洩漏病毒。他亦對病毒最早出現於2019年12月的說法感到有可疑，認為病毒或早於2019年9月至10月已出現。

雷德菲爾德在2018年3月至今年1月20日，出任美國疾控中心總監。他周五接受有線電視新聞網（CNN）訪問指出，造成全球大流行的武漢肺炎病毒，並沒有自然地進化，「我仍然相信在武漢爆發疫情前，很可能是有實驗室洩漏病毒。其他人不相信這一點，沒有問題，科學最終會找到答案。」

雷德菲爾德表示，自己作為病毒學家，一生都在研究病毒，而實驗室內有工作人員感染呼吸系統病毒並不罕見。他強調，這個說法只屬自己的評論，沒有憶測背後是否有任何意圖。

武漢肺炎病毒最早於2019年12月在武漢被發現，一個月後演變成人傳人大爆發。雷德菲爾德認為事件不尋常，指病毒從動物如蝙蝠傳給人類後，需要一段時間才會演變人傳人。他相信，病毒或早於2019年9月至10月已經出現。

目前，外界普遍相信，病毒在武漢華南海鮮市場經動物如蝙蝠傳到人類；亦有說法指，病毒由中國科學院武漢病毒研究所洩漏。世衞專家小組早前到武漢進行調查後，上月表示，病毒經實驗室洩漏的可能性極低。

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