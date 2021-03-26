緬甸民眾與軍政府的衝突持續。前國務資政昂山素姬的政黨「全國民主聯盟」總部昨日被投擲汽油彈襲擊，幸未造成傷亡。

事發於昨晨約4時，全民盟位於最大城市仰光的總部遭人投擲汽油彈後發生小火，消防員接獲附近居民報案後趕到現場救援，在一小時後控制火警。負責管理總部建築的全民盟成員表示事件中只有辦公室的入口被燒毀，並稱他們已報警求助，拒絕猜度歹徒的犯案原因。

全國各地前日的示威則再造成11死，多個城市晚上都有悼念死者的活動。至翌日，仰光司雷區有約百人打鼓示威，後來被軍警驅趕；曼德勒亦有民眾遊行。丹老市昨至少有四名示威者死亡。有組織者呼籲民眾在今日緬甸建軍節上街，希望民眾在這紀念緬甸人1945年站起來反抗日本皇軍的日子，反抗壓抑緬甸人數十年的軍政府。

已逾20兒童被殺

「政治囚犯援助組織」估計，緬甸2月政變以來至少有320人死亡，「救助兒童會」亦指有逾20名兒童被殺，包括周二在曼德勒慘遭毒手的六歲女童欽苗奇。其父憶述當時軍警突然踢開他們的家門，然後開槍射中女兒的胸口，他立即抱着女兒跑到診所求救，惜已返魂乏術。他們一家現在有家歸不得，要四處匿藏躲避追捕。

路透社/法新社