（北美通訊）一場武漢肺炎疫情，除了影響無數人的健康，各地的經濟活動之外，也影響到400個打算收養中國兒童的美國家庭。部分養父母指出，待收養的小孩有病，急需到美國治療，但現時只能無限期等待。

韋爾奇（Welch）夫婦去年3月上旬已收拾好行李，預訂了酒店，準備出發到中國接家中第6個孩子，7歲的Penelope回家，但出發前夕收到通知，中國暫停計劃。行程原本押後數星期變成數月，至今已一年，仍然遙遙無期。

韋爾奇太太每次進入為Penelope預備的房間，看見無人睡過的床和還未穿過已可能過時的衣服，都感到神傷。家中的成員，17歲的Zachary原本計劃在讀大學前，在家與新妹妹度過愉快一年。但直至他搬走前，Penelope還未能到美國。「感覺可以與Penelope在一起的那段時光被人偷走了，真的很失望。」

韋爾奇表示，他們一家失望歸失望，還可以互相扶持，但Penelope孤身在中國不知如何承受。「我經常想，一個只有6、7歲的小女孩，她如何處理這些情緒？她知道我們去接她，畫了圖畫，上面有屋子寫着爸爸、媽媽。我單是想到她遲遲等不到我們，已令我很心痛。做父母的都想伸出手去安慰她，但我們現在相隔兩個世界。」

韋爾奇一家只是純粹不能相見，對麻省一個家庭來說，收養被押後可能導致更嚴重情況。他們原計劃於去年1月從中國收養一名患有先天關節軟化病的3歲女童。她至今都不能行路，急需到美國接受治療。「我們看她的近照，發現她的情況越來越差。不知道是否有人為她做物理治療，協助她步行。而且她在照片中表現得很難過。」

美國國務院表示，他們已向中國表明，在健康狀況許可下，應優先考慮盡快恢復跨國收養計劃，而部門正致力與中方尋求解決辦法。

韋爾奇正聯合其他等候家庭，去信國會議員求助。「我們無意責怪中國政府過份謹慎，但對這些沒有家人的孩子來說，讓他們出發的好處大於風險。」

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