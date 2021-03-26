美國南加州大學爆出駐校婦科醫生廷德爾（George Tyndall）非禮醜聞，涉隱瞞事件多年的校方，前日與710名受害人達成和解協議，賠償破紀錄的8.5億美元（66億港元），連之前兩宗和解累計賠逾11億美元（85.8億港元），是美國校園性醜聞歷來最大筆賠償額。

南加州大學發言人證實，經私人調解員及加州洛杉磯縣最高法院協助，前天校方與710名受害人達成協議，賠償8.5億美元。校長佛特（Carol Folt）推文說：「我對南加大社群重要成員所受的痛苦感到十分抱歉，感謝所有挺身而出者的勇氣，希望這次重要和解，能讓廷德爾凌辱過的女性得到一些寬慰。」早前校方承認未就投訴行動及時保護學生，但否認刻意隱瞞。

受害人律師曼利發聲明說：「龐大賠償額象徵當事人受到的傷害，以及南加州大學的罪責。事件全因由億萬富豪組成的校董會，將大學的籌募機會、校譽和品牌，看得比柔弱女學生的人身安全重要。」

破校園性醜聞賠款紀錄

原本涉非禮的廷德爾與校方同遭索償，但他聲稱「無錢賠」，並引用憲法第5修正案，在法庭未判他有罪前，拒絕賠錢承認責任。74歲的廷德爾兩年前已交出醫療執照，現就2009年至2016年性侵其中21名女生，被控35項重刑罪；他否認全部控罪，獲准保釋候審，但未有審訊日期，最高可判囚53年。

這次南加大賠款，是歷年美國校園性醜聞之中最高，超越密歇根州大學就駐校國家隊淫醫納沙（Larry Nassar）的5億美元（39億港元）賠款。此前，南加大2018年已就聯邦集體訴訟賠償2.1億美元（17億港元），1.8萬名受害人無論有沒有投訴過，每人獲2,500到25萬美元（1.9萬至195萬港元）；但當時710人不收錢繼續告，至前天才達成上述天價協議。近期另一宗加州官司中，校方亦與原告和解賠償5,000萬美元（3.9億港元）。目前所有民事訴訟已結束。

1988至2016年在南加大任職的廷德爾，涉藉着為女生體檢和治療，拍裸照、摸胸及以歧視字眼性騷擾；直至2016年其護士舉報才遭停職，翌年辭職，但校方由始至終都沒將事件上報州立醫療管理機構。2018年醜聞曝光後，學生認為校方難脫姑息之罪，時任校長尼基亞斯下台，受害人亦集體索償。由於有多名受害人是華人等少數族裔，故中國政府亦一度對性醜聞表達「深切關注」。

路透社／美聯社