美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）與民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）提出《台灣關係加強法》（Taiwan Relations Reinforcement Act），以幫助加強美國與台灣的關係。

魯比奧去年10月首次提出《台灣關係加強法》，但未及在上屆會期提交表決，於是在本周再次提出，並已交到參議院外交委員會。按照法案內容，華府將建立跨機構的台灣政策工作小組，藉此加強美國與台灣之間的關係，並把美國駐台灣代表的級別提升，至需要經參議院通過提名，即相當於一般駐外大使。

此外，法案亦將建立美台文化交流基金會、要求華府定期提交《台灣旅行法》的報告、幫助台灣有意義地參與國際組織、制定戰略令美國企業和非政府組織免受中國政府脅迫，並且回應中國針對台灣的行動。

魯比奧周五表示，很榮幸再次提出這項跨黨派的法案，旨在更新美國政策及更好地反映美國核心價值觀和印太地區當前現實。

他又提到，在武漢肺炎疫情大流行期間，北京極力阻止台灣跟世界衞生組織交流，但台灣向世界展示了它成為了具效率、透明且不訴諸嚴厲限制的全球抗疫模範。他重申，美國必須反對中共破壞台灣民主的圖謀。

美國《佛羅里達日報》

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