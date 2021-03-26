美國總統拜登舉行上任後首次記者會，談到美中關係，主張兩國有競爭不對抗，但表明任內絕不會讓中國超越美國成為世界領袖，對於「沒一根民主骨頭」的中國國家主席習近平，美國不會聽之任之，而是繼續在香港、新疆、南海等議題上發聲，因為美國面對的是一場「民主政體與獨裁統治之戰。我們得證明民主制度管用」。

正如國務卿布林肯本月初定調美中有競爭有合作，拜登前晚在記者會亦表示，預期美中兩國將有「激烈競爭」，但重申美國不尋求與中國對抗，惟美方會繼續跟盟友一起施壓督促中國遵守國際規範、公平競爭，不會坐視中國對新疆維吾爾族與香港的人權和政治打壓。

與普京一樣「擁抱獨裁」

拜登1月20日就職、上任65日後首次舉行記者會，用了約一小時談論外交、內政等多項議題。針對美中關係，他用了約七分鐘闡釋，由「微時」講起，指當自己還是奧巴馬的副總統、習近平未坐上主席位置時，兩人多次私下進行「詳實、直率」對話，自認對習近平有一定了解。

拜登形容習近平為人精明、「極之直接」，但「骨子裏沒一丁點民主思想」，更指習近平「跟俄羅斯總統普京一樣，認為專制獨裁是未來世界趨勢，認為在日趨複雜的世界裏，民主無法發揮作用」。拜登形容，「這是一場關於21世紀民主與獨裁哪種制度有用的戰爭……我們需證明民主制度有用。」

拜登又指，「中國的整體目標……是要成為世界領袖、最富強的國家。這絕不會在我任內發生，因為美國會持續壯大。」然而，由於「中國放眼未來，投資方面遠超美國」，所以拜登指必須增加對美國經濟和科研投資，持續提升美國競爭力。

對於華府擬尋求盟友聯手以團結統一立場對中，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲事務顧問葛來儀（Bonnie Glaser）指，尋求所有盟友接受一個廣泛策略並不可能，需逐點擊破，「例如在人權議題與印太安全方面尋求不同盟友合作」。

曾效力特朗普政府國安委員會、現為胡佛研究所客座研究員的特平（Matthew Turpin），認同拜登政府對北京展示的策略，更評估「一些盟國政府接納度良好」。

北京︰中國是守規矩模範生

中國外交部發言人華春瑩昨在例行記者會答問時，指競爭關鍵是要良性，而非「你死我活、零和博弈」，又揚言遵守國際規則上「中國是模範生，美國恐怕是差等生」。她強調中國只想「不斷超越自我」成為「更好的中國」。克里姆林宮則指莫斯科與北京都反對美國意圖將其民主模式強加於別國。

路透社/美國有線新聞網/《華爾街日報》

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