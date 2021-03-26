美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）參與一個視像會議時表示，美國必須跟中國在新的全球秩序方面達成共識，以確保世界局勢穩定，否則全球將面臨像第一次世界大戰前的危險時期。

現年97歲的基辛格在倫敦透過Zoom參與智庫Chatham House的活動。他強調，最終問題就是美國及西方能否跟中國就新的全球秩序達成共識。他說：「如果我們不明白這一點，並且無法跟中國達成共識，那麼我們將處於歐洲在一次大戰前的處境，亦即經常存在衝突，雖然大部分被即時解決，但終有一個在某個時候失控。」

基辛格續指，如今的高科技武器可能導致更激烈衝突，「現在局面較當時（一戰前夕）更為危險」。

中美關係近年轉趨惡化，從人權、貿易到香港等問題，兩國均存在重大分歧。基辛格認為，隨著中國在某些領域的優勢迅速壯大，美國要與之談判，將會變得更加困難。

基辛格讚揚中國在國家控制下的技術進步，並強調西方必須提高自身實力。他認為，西方要有自信，又稱這是西方自身問題，而不是來自中國。言論似是暗指西方正把自身問題歸咎於中國。

路透社

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