長榮貨櫃船在埃及蘇彝士運河擱淺，閘住這條全球最繁忙的運河，引發全球海上貨運危機。貨櫃船的管理公司周五表示，曾經嘗試讓貨櫃船再次浮起，可惜未能成功。而受累危機遲遲未能解決，國際油價周五上升約4%。白宮發言人表示，拜登政府正注視事件對市場帶來的影響

憂慮危機可能持續數星期，刺激油價向上。本港周六凌晨零時半，倫敦布蘭特期油升3.9%，每桶報64.34美元；紐約期油升4%，每桶報60.89美元。

出事船隻的管理公司Bernhard Schulte Shipmanagement周五發表聲明指，嘗試把貨櫃船重新浮起，以擺脫目前擱淺困局，但未能成功。船公司較早前披露，會嘗試利用拖船和挖泥船協助脫困，挖掉在船頭左舷周圍的泥土。

自從這艘船日前閘住蘇彝士運河後，令各式船隻均無法通過，已經造成超過200艘船的「超級大塞船」。有荷蘭公司派出多兩艘拖船前來協助，預料周日會到達。

法新社／美國CNBC電視台

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !