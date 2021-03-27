梵蒂岡聖座國務院與各國關係部門秘書長加拉格爾（Paul Gallagher）日前聲稱，教廷對香港遭中國政府打壓默不作聲是「有苦衷」。然而曾在港傳道多年的意大利神父柯毅霖（Gianni Criveller）撰文，質疑教廷論點不合邏輯，透露多數香港教友都對教廷見死不救感「極度失望」。

柯毅霖是「宗座外方傳教會」（PIME）傳教士，在香港及中國等地傳教近30年，著有多本基督教及中國研究的書籍，目前擔任PIME米蘭一間國際神學院的教授，他在天主教亞洲通訊社撰文駁斥加拉格爾的言論。

質疑教廷不願得罪中國

加拉格爾指教廷未有特別聲援香港的原因，是因為世界各地都有人權被侵害情況。柯毅霖認為這個論點根本站不住腳，皆因教廷長期聲援在緬甸受壓迫的羅興亞人，卻對中國殘酷對待新疆維族人隻字不提，更遑論打壓西藏、內蒙古和宗教自由等。

柯毅霖提教廷不願得罪中國的原因，有可能是因為顧慮到中梵主教任命協議，但該協議在目前來看成果相當有限，不值得教廷付出不為中國人權問題發聲的代價。

歸因香港教會內部分歧只屬藉口

另一方面，加拉格爾亦指香港教會內部有分歧，分別有效忠北京派及自由派，教廷不希望令香港教會情況更複雜。柯毅霖則反駁指，據他所知香港教會大多數教友渴望民主自由，大家討論的只是教會應否站在抗爭最前線，以及全面抗爭到底或是訂下階段性成果。

柯毅霖指大多數香港教友對教廷不作為感「極度失望」，不少爭取民主自由的教友身陷囹圄如周庭、李柱銘等，但教廷對他們基於信仰與良心的行動視若無睹。柯毅霖認為如果說香港教會內部分歧多，原因亦只是前香港主教楊鳴章2019年1月病逝後，教廷遲遲未任命香港教區新主教，教廷拖得越久越惹香港教友懷疑是受到北京的壓力。

爭取民主自由屬教徒基本價值

柯毅霖最後斥加拉格爾花長篇大論重申教廷支持民主，其實是陳腔濫調，天主教徒本就應譴責一切暴力、濫刑、壓迫，教宗最新通諭「眾位弟兄」也提到民間抗爭對政治轉型的重要，這亦是香港和緬甸正發生的情況。

柯毅霖認為教廷對香港採取「無為」不是最好策略，即使教廷發聲明未必有效果，但如果不「明知不可為而為之」，教廷倒不如對世上任何事情都閉口不談。

中央社/《蘋果》資料室

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