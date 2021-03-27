埃及繼周五南部兩列火車相撞造成過百死傷後，首都開羅一幢10層高的公寓今天凌晨倒塌，當局稱釀5死24傷，當地傳媒則指至少8死29傷。

網上流傳片段顯示在公寓倒塌後，民眾翻遍瓦礫及高聲呼救。警方在事發後封鎖現場，協助民防隊和救護車進入現場，在瓦礫堆搜索生還者。民防隊早上救出一名6歲女童，其家長仍未尋獲。

居民指該幢大樓並非完全用作住宅用途，最低兩層是製衣工場。據稱居民在兩天前已發現大樓稍微傾斜，部份人已隨即搬離公寓，但亦有人別無選擇只能留下來。有目擊者認為地窂的擴建工程使部份底柱受損，導倒大樓傾斜，最終倒塌。當局已籌組工程委員會調查起因，和檢視附近的樓寓結構以及有否受倒塌影響。

開羅市長阿布德阿爾到醫院探望傷者，宣佈醫院進入最高緊急狀態，又指生還者會繼續獲得醫療服務。他指警方完成調查後將清理現場。

美聯社/德新社/埃及《獨立報》

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