緬甸軍方鎮壓反政變示威者的武力升級，估計已造成逾300名平民死亡，死者有近90%是被擊斃，25%人頭部中彈，惹人質疑軍警蓄意向示威者頭部開槍。學者形容近日緬甸連串事件，讓人聯想起當地過往多次政變，慨嘆歷史在重演。

緬甸官方及民間對於示威死亡人數的統計多有出入，緬軍周二表示截至當天有164名示威者及9名軍方人員被槍殺，與民間指的200多人不同。當地民間團體「政治犯援助聯盟」（AAPP）統計就顯示，截至本周四有320名示威者死亡，近3,000人被捕。

AAPP統計示威死者資料，發現大部份是男性，36%年齡是24歲或以下，且最少25%人是頭部中槍而死，批評「有違人道的罪行每天都有出現」。國際特赦組織形容，軍方正運用「格殺勿論」戰術對付平民，以圖壓制示威。緬甸軍方否認使用過度武力，強調一切行動符合國際標準，又指緬甸國家安全面臨威脅。

學者：歷史在重演

美國等西方國家近日開始制裁緬甸軍方高層，不少東南亞國家亦批評緬甸以致命武器攻擊示威者。美國喬治城大學（Georgetown University）教授斯坦伯格（David I. Steinberg）形容緬甸的歷史不斷以相近的方式重演，即使過去多次失敗，仍會繼續以往的做法。

斯坦伯格指緬甸自1948年獨立以來，已發生4次政變，分別是1958年的第一次政變，由軍方暫時接管權力；1962年軍方推翻昂山將軍的政府，正式確立軍政府統治；1988年軍方再介入鎮壓「8888」民主運動；以及今次推翻昂山素姬領導的文人政府。他形容儘管緬甸領導層經歷以往政變的後果，卻仍然讓歷史重演，而政變次數雖不及鄰國泰國，卻比泰國血腥。

斯坦伯格指軍方在全國示威初時尚算保持克制，甚少使用過度武力，但最終還是重回無差別攻擊國民，批評軍方沒從歷史汲取教訓。

制裁難推動變天

緬甸軍方在政變後曾承諾一年內大選，重新向文人政府交出權力。斯坦伯格形容這與1958年政變已別無二致，當時政府同樣由軍人控制，議會則是文人政府佔優。不過他指新世代已找到軍政府的弱點，預料可把示威化整為零，並繼續跟外界聯絡。

斯坦伯格指全國民主聯盟在上次政變後一度解散，該黨多名議員如今流亡海外，被軍方質疑勾結外國。他形容歐美制裁難取得重大成果，部份國家亦可能顧慮與緬甸的商業往來而不敢過於強硬，但經濟、失業等外圍因素已足以重重打擊當地人生計。

路透社/緬甸The Irrawaddy網站

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