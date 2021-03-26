根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.25億，全球死亡人數突破276萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,000萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數逾54.7萬。巴西確診人數超過1,232萬，死亡人數突破30萬。印度確診人數超過1,184萬，死亡人數突破16萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、法國、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

世衞譚德塞籲各國捐1,000萬劑疫苗

世界衞生組織（WHO）秘書長譚德塞周五呼籲各國捐助武漢肺炎疫苗全球取得機制（COVAX），以便向貧窮國家提供疫苗，並指目前需要1,000萬劑疫苗。

譚德塞稱，全球疫苗取得延遲，敦促世界各國向COVAX捐出多餘的疫苗。他形容：「1000萬劑疫苗不算多，也不夠，但這是一次開始。」

巴西單日死亡病例3,650宗再破頂

巴西周五錄得3,650宗武漢肺炎死亡病例，再創該國疫情以來的新高，至今累計死亡人數已經超過30萬人，是全球第二多人死亡的國家，僅次於美國。

即使巴西開始為國民接種疫苗，但巴西的疫情未見放緩，反而持續嚴重，令一直否定疫情的總統博索納羅承受越來越大的壓力。另外，巴西公佈兩款本土研製的疫苗進行人體測試，但料距離正式應用至少還需要數個月時間。

中央社

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