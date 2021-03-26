（北美通訊）越來越多在美國上市的中國企業，回流香港第二上市，同時為將來可能在美國被迫退市做準備。《華爾街日報》報道，這些公司在香港的股票交投量，只佔整體交易12.5%，遠遠追不上在美國上市部份的交投；部份更出現流動性不足，找不到買家。報道分析，由於香港股票交易成本高昂，這些公司被納入滬港通及深港通也遙遙無期，流動性不足問題未必能夠在短期內改變。

美中關係趨緊張，至今已有12間在美國首次上市的中國企業，回流香港第二上市，在香港集資336億元（美元，下同）。這些公司中，阿里巴巴最早於2019年11月在香港兩度掛牌，百度在本周掛牌後，影視平台嗶哩嗶哩亦會於下周一在香港掛牌。

報道指，中國公司回流香港第二上市，除了擔心將來在美國被迫退巿，也希望吸引更多在文化及語言上相近的投資者，推高公司巿值，但如意算盤似乎打不響。報道分析指，道瓊斯市場數據（Dow Jones Market Data）和FactSet數據顯示，2021年在美股和港股巿場同時上市的10間中國公司，今年截至本周三的港股交投量，平均只佔整體交投量12.5%。

規模較大的中國公司，在香港的股票交易較多，如網易的港股交投量，佔整體交易27.5%。其他規模較小的公司， 香港和美國之間的交易差距較大，如萬國數據控股有限公司的美股交投量，每日平均達一億元，但在港交投平均每日只得1,800萬元。

在流動性不足下，很多買了上述港股的投資者都找不到買家接手，最終要把手上港股，轉回美國預託證券（ADR）才能脫手。香港對沖基金石壁投資董事總經理區偉志表示，假如一間公司同時在香港、美國兩地上市，很多時候他情願等到通宵，選擇買賣美股。

報道引述投資者分析，香港股票市場交易成本高昂，是導致交投低迷原因之一。目前，香港對股票買賣雙方分別加徵0.1%印花稅，並計劃未來把印花稅調高至0.13%。對高頻交易（high-frequency trading）而言，不設股票印花稅的美國市場更吸引。

另外，以上所有在香港第二上市的中國公司股票，至今不獲納入滬港通或深港通，中國投資者難以入手，是導致交投低迷的另一個原因。投資者分析，因為中國股票市場希望更多公司返回中國上市，有關問題未必能夠在短期內改變。

值得留意是，中國金融監管部門擔心在整體資金不變的大環境下，增加上市公司數目，可能拖低各公司市值，因此一直嚴格限制上市公司數目。區偉志表示，中國金融監管部門在決定是否放寬滬港通及深港通時，也有相關考慮；他認為，如果回流香港第二上市的中國公司越來越多，放寬滬港通及深港通會變得越來越困難。

景順香港（Invesco Hong Kong）投資總監阮偉國表示，雖然不被納入滬港通及深港通，在港第二上市的公司會流失一些投資者，但他相信這些公司的股權重心，未來會由美國陸續轉移香港，港股流動性亦會隨之而改善。

香港交易所發言人表示，未來會繼續加強香港市場的吸引力和競爭力，與相關持份者保持討論。中國證監會沒有回覆查詢。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !