緬甸一名在示威現場做義務急救員的醫生把記錄抗爭見聞的日記投稿英國《衛報》，憶述他乘坐的救護車曾兩次中彈，與沒有防彈衣、只得聽診器的隊員落車狂奔逃命。以下是日記節錄：

星期六

我每天早上出門前先祈禱，把我的血型、緊急聯絡人電話、體重等寫在前臂。我告訴太太：如果我沒有回來，你要好好活下去，照顧孩子。她說：「做你該做的事，如果你死了，我會為你而驕傲。」

今日有示威學生躲進居民家中逃避追捕。我們用半日偷運了50個學生回家，有些學生很害怕，他們只得17、18歲。拒絕交出學生的居民被軍警封區射殺，有人背部中槍，居民把傷者偷運到我們的救護車。他大量失血，返魂乏術。該區有四人死亡。

星期日

今日沒有示威，但軍方巡邏時開槍掃射，4人受傷，包括一名13歲男童。一名女人後腦中槍死亡，屍體躺在街上。我們因街上子彈橫飛，無法立即為傷者急救，部份人被軍方運走。他們或許會死，或許無法得到治療。

我認為我幾乎有創傷後遺症，有時笑，有時哭，有時感到失落，有時無法睡好。我之前未學過處理槍傷，政變後從YouTube和醫學書上自學。

無麻醉下為傷者縫合傷口

星期一

軍方斷網了。他們向築路障的人開槍。三人死亡。其中一人只有20歲。有人肩膀、屁股中槍。我們在沒有麻醉藥下為病人縫合傷口，途中更要移動三次，因為軍隊一直追來。

星期四

軍方今晚又來了，附近一名自願晚上巡邏的男子被射殺。我的女兒害怕聽到巨響和咒罵聲，問我為何警察不來阻止？我要如何告訴她開槍的正是軍警呢？我每次出門，她都會問我何時回來，又說：「爸爸不要出去，他們會對你開槍。這對小朋友而言十分創傷。」革命成功後，我想開一間診所，專門治療創傷和壓力。我們太有需要了。

英國《衞報》

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