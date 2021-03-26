（北美通訊）美國一名在車房工作男子，與僱主不歡而散後，追討欠薪長達四個月。本月中，該僱主終於支付欠薪，但心有不甘的他，把款項換成接近十萬個一仙（美元、下同）硬幣。事件曝光後成為網民熱話，美國勞工部表示，沒有法律規定僱主以甚麼面值的貨幣出糧，當局事件愛莫能助。

涉事喬治亞州男子佛列敦（Andreas Flaten）之前在「A OK Walker Autoworks」車房工作，由於他需要接送女兒往返幼稚園，便向老闆獲加（Miles Walker）提出調更，但一直不成功，加上他和獲加關係長期惡劣，最終於去年11月離職。

佛列敦離開車房後，一直追討915.15元欠薪，但過程並不順利，曾向喬治亞州勞工部求助。到本月12日，他終於收到拖欠款項，但發現獲加把其薪金換成91,515個沾滿機油的一仙硬幣，共重500磅，並撒在其住所外。硬幣上貼着的字條中寫有「X你」（fxxk you）字眼。

佛列敦的女朋友奧詩莉（Olivia Oxley）在IG圖文並茂講述男友的遭遇，以「axxhole」、「dxxk」等粗言穢語辱罵獲加，指他把工作環境變成「地獄」，經常對男友的女兒指指點點，作出不必要評語。奧詩莉亦驚訝車房為了整蠱佛列敦，竟然勞師動眾，「我的意思是……為甚麼你不直接支付支票？」

奧詩莉的帖文在網上引起迴響，佛列敦成為傳媒追訪對象。他相信用硬幣出糧是獲加的主意，批評做法幼稚，又指車房內職場欺凌問題嚴重，過去曾有員工被上司當眾除褲。

目前，佛列敦和奧詩莉仍在清潔這些硬幣，他們花了兩個小時，才能完成清潔總值五元的硬幣。

獲加接受訪問表示「事出必有因」（there’s a motivating factor），只有出糧給佛列敦便可；他又以粗口辱罵佛列敦，認為他把小事鬧大，與小孩（weenie）無異。

事件鬧大後，網民紛紛在Yelp評價網站上，為「A OK Walker Autoworks」留下一粒星評價。不過，車房的接待員向《紐約時報》表示，因事件而「闖出名堂」，生意激增。

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