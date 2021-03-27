英國哈里王子及妻子梅根接受美國名嘴奧花雲費專訪，訪談內容再被同父異母姐姐薩曼莎(Samantha Markle)踢爆謊話連篇。梅根在專訪聲稱已19年沒見過姐姐，以及姐姐知道她與哈里拍拖後才改姓馬克爾圖沾光，薩曼莎一一提出證據反駁，又批評哈里沒資格出任為「不實資訊而戰」的新工作。

在奧花雲費的專訪中，梅根說「幾乎不認識」薩曼莎，「我上次見到她至少已有18或者19年了」。薩曼莎就拿出一張2008的照片，是她畢業時與梅根的合照，薩曼莎說︰「我的學位證書清楚寫明是2008年，任何有計數機的人或有腦袋的人，都知道那不是19年之前。」她揶揄梅根並非算術差勁，而是騙人居多。

以文件證明早於梅根認識哈里前已改姓

梅根又指姐姐在知道她與哈里談戀愛之後才把姓氏改回馬克爾，暗示姐姐想靠她的姓氐撈取好處，但薩曼莎出示文件，證明她早於1997年已申請改姓，她的文憑學歷上也已經是姓馬克爾，「改姓早於她認識哈里之前，這又一次證明她活在幻想世界中」。

哈里近日宣佈加盟阿斯彭研究所（Aspen Institute）新設的應對混亂資訊委員會(Commission on Information Disorder)，與另外14人一起出任星級專員，專門對抗網絡世界中的不實資訊，委員會成員還包括澳洲傳媒大亨梅鐸媳婦凱瑟琳(Kathryn Murdoch)。薩曼莎直指在專訪中不盡不實的哈里，根本沒資格接受這項工作，除非他能「掌握真相」。

阿斯彭研究所是美國著名智囊組織，有不少富豪名商捐錢進行研究調查，包括社交網巨頭Facebook。組織聲稱其任務是審視美國各方面的生活範疇，建立「自由、正義、公平的社會」，但組織去年被揭發即使擁有逾億美元捐贈，仍在武漢肺炎疫情期間接受聯邦政府支持小型企業基金達800萬美元(6,240萬港元)，經過一輪「反思」後研究所才退還這筆錢。

英國《每日郵報》

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