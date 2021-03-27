英國薩塞克斯（Sussex）布賴頓（Brighton）一名19歲母親，前年獨留僅20個月大的女兒在家，自己則外出開派對慶祝18歲生日，6日後才盡興回家。結果女兒活活餓死，母親周五承認誤殺罪，正等候判刑。

現年19歲的庫迪（Verphy Kudi）在2019年12月5日，自己18歲生日當天離開住所，獨留當時僅20個月大的女兒阿西婭（Asiah ）在家中。閉路電視片段拍到，庫迪約6天後即12月11日才回家。庫迪回家後，在當地時間下午6時零6分致電報警，表示女兒昏迷不醒。

阿西婭被送到醫院時已證實死亡，法醫解剖後發現女童捱餓、脫水及患了流感，判斷她死於疏忽照顧。警方搜證後指，庫迪離家後曾在倫敦、考文垂（Coventry）及索利哈爾（Solihull）出席不同派對。

被告承認誤殺等候判刑

庫迪在去年10月被落案起訴後一直還柙，案件原本排期在今年底審訊，但庫迪承認誤殺罪。她周五出庭，據報她在庭上聽到指控時，雙手掩面。她的59歲父親亦有旁聽，她的父親表示︰「我感到心碎，我的女兒14歲便失蹤。」

庫迪在2018年3月22日誕下阿西婭，翌年9月母女二人獲社會福利部門安排入住事發單位。阿西婭早被納入當局兒童保護計畫，但直至死亡時都未獲分配社工。法官下令要讓辯方取得與案件相關的所有社會福利記錄文件，案件暫押後至5月28日判刑。

英國《每日鏡報》

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