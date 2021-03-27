（北美通訊）近期不斷發生針對亞裔的襲擊事件，令亞裔社區人心惶惶。近日網上更流傳有人在灣區發起「掌摑亞裔挑戰」，一班小孩聯群結隊在交通工具上掌摑亞裔，呼籲提醒家人如果遇到要避開。三藩市警方表示，正積極關注有關情況。

三藩市警方周四發聲明表示，留意到社交媒體上有關傳言，但未能證實是否真的存在「掌摑亞裔挑戰」。對於有傳言指上周五，城市鐵路（Muni）的巴士上曾有亞裔長者被掌摑，警方至今未收到襲擊報告，或任何與「掌摑亞裔挑戰」有關的受害人的報告。

不過，警方表示，為謹慎起見，已經將情況通知交通局（SFMTA）、Muni和其他運輸和執法部門。專門調查Muni相關犯罪的外勤局（Field Operations Bureau）人員也會24小時候命，回覆Muni的舉報。警方並呼籲如有受害人，應挺身而出舉報犯罪行為。

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