台灣長榮貨輪「長賜號」（EVER GIVEN）日前疑因強風影響，在埃及蘇彝士運河擱淺，阻塞運河交通，截至周四已有185艘船被堵塞。「長賜號」管理公司正尋求不同方案，包括挖走附近淤泥、安排拖艇協助轉向等，希望讓「長賜號」盡快脫困，恢復運河暢通，本文將以圖解目前三大拯救方案的利弊。

「長賜號」船身長約400米，目前被困於蘇彝士運河南部近入口位置，擱淺在兩旁堤岸，斜向堵塞着不足200米寬的河道。

日前拖艇試驗失敗

救援團隊現時計劃數個拯救方案，第一個是安排挖土機，在貨輪附近挖闊運河河道，再由拖艇使貨輪轉向，駛離現場。「長賜號」附近已有9艘拖艇準備拯救，管理公司周四首次進行拖艇試驗，但失敗告終，預料不久後會再嘗試。不過美國坎貝爾大學歷史系副教授梅爾科利亞諾（Sal Mercogliano）指出，「長賜號」已擱淺在運河兩岸，相信較難重新扶正方位。

第二個拯救方案是安排挖砂船，挖走貨輪附近運河的沙粒及淤泥，讓貨輪重新航行，現時荷蘭救援團隊Boskalis已派出挖泥機在河邊工作。梅爾科利亞諾表示，人類過往一直有挖深和挖闊蘇彝士運河，使其便於航行，但Boskalis總裁貝爾道斯基（Peter Berdowski）表示，事發航道沙礫眾多，需以拖船、挖泥、減重等多管齊下才能成事。

減重風險高 處理不當可斷船

第三個方案是安排起重機，吊走貨輪上的貨品以減輕重量，使貨輪重新浮起並得以航行。現時「長賜號」上估計載有重20萬噸的燃料和貨物，假如船隻獲減重，理論上的確有助其重新移動，但此舉不但需時很長，若操作不當更可能導致船隻負重不平衡，最後斷裂。梅爾科利亞諾直言若採取減重策略，必須小心計算對船身穩定的影響。

英國廣播公司

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