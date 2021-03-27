2020年美國大選期間有美媒指控選舉舞弊，包括選票系統被操控等等。生產投票機器的主權投票系統公司(Dominion Voting Systems)入稟法院，控告霍士新聞誹謗，渲染操控選舉的虛假說法，索償16億美元(約124億港元)。

去年大選期間，共和黨人和特朗普陣營都有指主權投票系統公司更改其投票機器，阻撓特朗普勝選。主權投票系統公司控告霍士新聞，訴訟書指其邀請嘉賓大肆宣揚有損公司的陰謀論，「魯莽地無視真相」，只因「謊言對霍士的業務有好處」。

霍士反駁「毫無根據的訴訟」

霍士新聞回應訴訟時強調「對我們2020年大選報道感驕傲」，將在法庭上強而有力地捍衞，對抗這宗「毫無根據的訴訟」。

2002年成立的主權投票系統公司總部分別設於美國和加拿大，是美國其中一間最大型生產投票儀器公司，去年大選時，公司的投票機至少在28個州使用，特朗普私人律師朱利亞尼(Rudy Giuliani)和鮑威爾(Sidney Powell)就曾稱有關投票機器被修改以操控選舉，更曾說該公司與委內瑞拉已故領導人查韋斯(Hugo Chavez)合作，製造投票機器「確保他在選舉不會落敗」。

今次是霍士新聞面對第二宗類似的大選訴訟。另一間選舉科技公司Smartmatic於1月亦控告霍士新聞及多名主播，索償27億美元(210億港元)。

英國廣播公司

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