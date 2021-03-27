國際社會關注新疆人權問題發聲，中國昨宣佈制裁英國4個實體和9名人士。受制裁的國際律師會人權研究所主任兼御用大律師肯尼迪（Baroness Helena Kennedy）及上議院議員奧爾頓勳爵（David Alton）在英媒撰文，表明不會就此噤聲。肯尼迪更明確表示自己在中國沒有資產可被凍結，也沒有投資或物業，制裁影響很微。

肯尼迪在《衞報》的文章題為「我受中國制裁——但不能制止我為新疆發聲」，她指「以牙還牙」是外交關係的一部份，而中方的制裁效果很微，「在個人層面，我會因為無法再踏足中國而傷心，因為我很欣賞我所認識的很多中國的學者和提倡人權人士。不過我沒有資產要被凍結、沒有投資，也沒有秘密物業，而我有關保護人權的法律工作會一如以往繼續」。

她又在文中為曾被捕的香港大狀李柱銘、吳靄儀等朋友擔心，並強調自己在中國的人權工作是基於證據，曾親身聽過維吾爾族說出受迫害、女性被性侵及強迫終止懷孕等經歷，見過衞星圖片顯示清真寺、墓地被破壞。她認為「種族清洗」已在進行，但相關事宜暫未能受國際法庭審理，所以她和奧爾頓勳爵才希望推動英國法院就新疆問題是否屬於「種族清洗」作裁決。

她又認為雖然英國希望建立新的貿易關係，「但對讓中國為正在發生的事蒙羞方面，英國不應鬆懈，立場應該清晰而強硬，人權應比貿易重要」。

英國《獨立報》刊出奧爾頓勳爵的文章，題為「自由的人有責任為失去自由的人發聲——我不會因中國的制裁而噤聲」，他指出每次北京嘗試令一人噤聲，就會有另外數百人為自由、民主和人權站起來，而他所受的制裁應該不只喚起大家關注他們，還應關注到受中共威權管治的受害人。

他又指︰「中共需要學懂，不可能令全世界噤聲。」而中方的制裁只凸顯出，有些國家有能夠自由發言的議員，可以就種族清洗及違反人權事宜發聲；但有些國家讓那些罪行發生而不受制裁，更嘗試令任何勇於為此發聲的人禁聲」。

中方昨宣佈對英國4個實體和9名人士作出制裁，以回應相關實體和人士對新疆散佈虛假消息。他們在中國的財產會被凍結，他們和其家人被禁止進入中國領土，亦禁止中國公民和機構跟他們打交道。

英國《衞報》／《獨立報》

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