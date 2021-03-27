緬甸軍事政變後，今天迎來首個軍人節（Armed Force Day），軍方預期在首都奈比都舉行閱兵。反對軍方的示威者經過連日靜默抗議後，號召民眾再次上街抗爭。軍方在國營電視台發出警告，假如民眾上街，將可能被從頭部或背部射殺。

緬甸國營電視台MRTV在昨晚發佈軍方警告信息，威脅示威者如果今天上街，可能被開槍擊中頭部或背部。不過，軍方未明言已下達對示威者的格殺令，並曾宣稱部分人死亡是示威者所致。根據統計，在示威中死亡的民眾，25%人是頭部直接中槍而死。

當地傳媒Myanmar Now指，南部城市密耶克（Myeik）周五最少有4人被殺。目擊者稱，軍警向持黑旗的示威者開槍，其中兩人頭部中槍死亡，並因為現場太多軍警，令他們無法搶回第三具屍體。另有人目擊第4人喪生。

另外，俄羅斯塔斯社報道，俄羅斯國防部副部長佛明（Alexander Fomin）到訪奈比都，跟緬甸軍方總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）會晤，佛明表示緬甸是俄羅斯可靠盟友和戰略夥伴。

中央社／路透社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !