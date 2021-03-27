長榮海運貨輪「長賜號」在蘇彝士運河擱淺，有專家預料可能需時數周才能解決，不少歐洲商船已決定改道，繞往船程較遠的非洲好望角。然而不只成本增加，當地水域海盜猖獗，安全成疑，美軍表示已經收到船公司求助要求護航。

國際知名的海運諮詢機構Alphaliner指，以從新加坡到荷蘭鹿特丹為例，經蘇彝士運河的路線需時約34天，但走繞經非洲南端好望角的路線，航程就需費時49天。總部位於英國的國際航運商會（International Chamber of Shipping）秘書長普拉頓（Guy Platten）說：「這次事件顯示出我們的供應鏈路線有多脆弱。」

繞道耗費數十萬美元額外燃料費

目前至少有7艘運載液態天然氣的油輪改道，其中3艘選擇繞過好望角。航運情報公司Kpler表示，若蘇彝士運河堵塞情形持續，另有9艘油輪預料也將改道。總部位於倫敦的船舶經紀公司Braemar ACM表示，繞行非洲除增加航程與時間，也將耗費數十萬美元的額外燃料費用；而隨着越來越多船隻可能繞道好望角，海盜出沒的機率恐怕也大增。

美國海軍第五艦隊發言人向《金融時報》表示，過去兩天已接獲多國航運公司聯繫，擔心會遇到海盜，希望美軍可以護航。

運河復通後歐洲港口將受壓

另一方面，由於目前有200多艘船舶塞在蘇彝士運河兩端外海，等候「長賜號」危機解除，屆時所有船隻將集中於相近時間點抵達歐洲港口，恐怕會陷入沒有碼頭可停的窘境。國際貨櫃海運公司赫伯羅特（Hapag-Lloyd）表示，單是他們公司就有5艘貨輪卡在蘇彝士運河附近，船上大多是中國出口美國或歐洲北部的貨品，例如是跑步機、書桌、咖啡機等，這些都是很多仍維持在家工作地區有需求的物品。

《華爾街日報》指運輸業界估計，因「長賜號」卡住蘇彝士運河導致受困兩端的所有貨櫃，價值達120億美元（936億港元），除運費和油價上漲，業界可能還將面臨延遲交貨和其他額外費用。蘇彝士運河管理局也恐每天損失約1,500萬美元(1.1億港元)的通行費收入。

處理過海事爭議的律師扎瓦拉（Sarosh Zaiwalla）說，若最後判定船長必須為這宗事故負責，當局可能會扣押「長賜號」並向船東提告索償。

中央社

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