美國總統拜登把應對全球氣候變化視為其政府一大重要任務，有意邀請中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京參與任內首次大型氣候會談，務求加快減少全球使用化石燃料，以降低所帶來的污染。拜登表示，未就會談邀請直接跟中俄領導人對話，但稱對方已經得知獲邀。

拜登政府準備在4月22日至23日舉行任內首次氣候會談，除了中俄領導人，華府另外向38個國家發出邀請函，當中有包括氣候變化的受害者，也有在減排上表現優秀和差劣的國家。

美聯社報道，拜登預定在這次會談上宣佈其最新減排目標，將尋求大幅減少來自燒煤、天然氣和石油的碳排放。

報道形容，會談將成為拜登的一次重大考驗，是否能把氣候議題提升成為優先議題，跟經濟、抗疫等議題看齊。同時也考慮華府是否能夠在前朝特朗普退出國際協定後，扭轉美國影響力減少的情況。

有匿名華府官員表示，預期今次會談十分重要，但也將面臨重大困難。他強調氣候變化問題對全球都十分重要，故必須展開高層討論。

美國跟中國和俄羅斯的外交關係在近期面臨艱難局面，美國在阿拉斯加的會談未能壓制中國，導致會談不歡而散；而拜登宣稱普京是殺手，也惹來俄方不滿。

美聯社

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