長榮海運旗下「長賜號」（EVER GIVEN）貨輪「卡死」蘇彝士運河多日，造成歐亞海域雙向水路大堵塞，超過200艘貨船無法通行。運輸業指國際航運本已因疫情陷入混亂，貨櫃安排錯配、人手及港口貨位不足，有公司表示短短數月間海路貨運成本已上漲逾6倍，各類產品無可避免加價，最終都要轉嫁消費者承擔。

武漢肺炎疫情持續一年，不少地方仍然處於封鎖狀態，東西方主要航線長期受阻令環球供應鏈極度緊張，運送至世界各地的產品都已加價，而且出現短缺。運送被迫延遲、繞路至更遠航道、貨櫃和工作人手不足都令各行業承受更大壓力。

成本無可避免將轉嫁消費者

環球貿易有超過80%是經海路運送，疫情下運費本已高漲，一個40呎貨櫃去年6月的平均運費是1,040美元(8,112港元)，但到今年3月1日已升至4,570美元（約3.6萬港元）。S&P Global Panjiva研究分析員羅傑斯（Chris Rogers）說︰「目前這些成本中很多仍只是反映在供應鏈中，我認為這無可避免將轉嫁給消費者，只是時間問題。」

經濟活動漸漸恢復，隨之而來的貿易量迅速反彈也令公司措手不及，製造業回升、消費者對電視機和家具的需求也大增，令供應商應接不暇。製造業也面對零件不足的難題，例如主要汽車生產商福特和大眾汽車，因為電腦芯片短缺而令工廠停工，因為這些零件都流向了智能手機、遊戲系統和其他高科技產品。

美國消費者購買慾反彈，洛杉磯港口表示已經連續7個月出現入口增長，根據S&P Global Panjiva的數字顯示，美國2月海運入口比去年同期上升30%，比2019年2月也上升20%，美國以至全球各地入口需求急增，導致貨櫃嚴重不足。

貨櫃不足 船運成本大增

中國的出口恢復得比世界其他地方都要快，與此同時，主要的航運公司取消了數十條航線以應對早期的貿易停滯，結果就造成空置的貨櫃堆積在錯誤的地方，無法應付歐美突然上升的需求。全球最大貨櫃運輸公司之一赫伯羅特(Hapag-Lloyd)就要額外調配52艘船，專門運送數以萬計空貨櫃到所需地點，在一般時間他們只需動用不多於10艘船隻。

國際連鎖超市Costco本月初已警告，由於貨櫃不足，公司無法儲備足夠的入口芝士。為歐洲個人護理產品製造商提供產品的英國公司Aston Chemicals表示，相比去年11月，今年1月的船運成本大增6.5倍，兩個月前由馬來西亞船運至英國費利克斯托港口(Felixstowe)成本是2,100美元(1.6萬港元)，「今年1月我們為一個貨櫃要付1.4萬美元(11萬港元)」。有公司由於庫存太少而決定改為空運，應付顧客需求，例如玩具及遊戲商品，企業面臨成本增加，一段時間後將轉嫁消費者身上。

各地消費者的強勁需求預料將持續至少數個月，分析認為主要依靠進口零件的商品，價格升幅會更明顯。ING資深經濟學家科寧斯（Joanna Konings）表示，如果進口商品的成本大幅上漲或這些產品短缺，也有可能讓本地生產商有更多的加價空間。

美國有線新聞網絡

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