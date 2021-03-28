歐盟、美、加等國接連就新疆人權問題制裁中國，中國亦實施反制，宣佈制裁美加3人和1組織，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)對此警告北京，制裁兩名美國人「毫無根據」，只會令國際加強審查新疆的種族滅絕。加拿大總理杜魯多亦表示制裁「不能接受」。

北京制裁兩名美國宗教權利官員以及加拿大一名律師，布林肯周六發表聲明譴責，指「北京企圖恫嚇和令那些為人權和基本自由發聲的人噤聲，只會增加國際對新疆正在進行的種族滅絕和違反人道的罪行加強審查。我們跟加拿大、英國、歐盟以及其他夥伴和世界各地盟友團結一致，促請中國停止違反及侵犯人權。」

加拿大總理杜魯多周六在Twitter回應北京的制裁，形容為「不可接受的舉動」，「我們會繼續跟我們的國際夥伴一起捍衞人權」。

中國對美國國際宗教自由委員會主席曼欽（Gayle Manchin）、副主席伯金斯（Tony Perkins），加拿大聯邦眾議員莊文浩（Michael Chong）及眾議院外委會國際人權小組委員會實施制裁，禁止上述人員入境中國內地及香港、澳門，禁止中國公民及機構同上述人員交易或同上述組織往來。

莊文浩表示他視北京的制裁如「一枚榮譽勳章」，不過制裁沒有實際效用，因為他沒有計劃要前往中國，莊文浩又說，「這顯示議員們成功引起人們關注中國西部發生的維吾爾人種族滅絕問題」，並呼籲杜魯多政府「正式確認維吾爾人種族滅絕」。

路透社

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