緬甸緊張局勢再升溫，軍方在周六「軍恥日」不只冷血殘殺逾百平民，更派出軍機空襲東南部卡倫邦村落，釀成至少3死8傷。緬甸傳媒報道，曼德勒昂梅達贊區（昂梅達贊區）一名男子被軍警槍傷後，更被活生生燒死。

當地獨立英文媒體《今日緬甸》（Myanmar Now）報道，軍警周六晚上9時在昂梅達贊區開槍，40歲男子埃哥（U Aye Ko）胸部中槍，軍警逮捕了埃哥，將他放在一堆燃燒的輪胎上。居民本來焚燒輪胎用作路障，旨在阻止軍警推進。

其中一名目擊者說︰「他（全身著火後）大叫『媽媽，救我』」。目擊者稱他們無力拯救埃哥，因為軍警不斷開槍，令他們無法靠近。

今次是緬軍發動政變奪權一個多月以來，首次對國內少數民族中的大族卡倫族開火，有卡倫族民權人士指事件令人對內戰爆發的憂慮增加，擔心掀起難民潮。泰國PBS報道，大約3000名村民周日逃亡到泰國。

卡倫族政治組織「卡倫民族聯盟」（KNU）確認，緬軍戰機周六晚8時前空襲克倫邦帕本（Papun）地區的代蒲瑙，村民驚惶逃入叢林。其後村子對外通訊一度中斷，暫知空襲造成至少3人喪生、8人受傷，多間房屋損毀。被空襲地區一帶還有高中、學院和醫學訓練營等設施，未知有否受損。

這是克倫邦多年來未見的嚴重襲擊，雖然緬甸各少數民族在緬甸1948年獨立後都力取自治，與政府軍武裝衝突不斷，但到2010年代聯邦政府尋求民族和解，KNU在2015年亦簽署了停火協議。惟上月軍方政變奪權，觸發全國抗議浪潮，少數民族都有參加反政變示威和不合作運動，跟軍方關係趨緊張。

軍政府在周六國軍日閱兵儀式，一如以往邀請各族代表出席，但各族都冷待，卡倫族最是強硬，KNU推文表明，「只會出席反映出尊重、人道、公義和全民自由的慶典」。

報復卡倫武裝分子攻擊邊境哨站

其後KNU更宣稱其軍事分支「卡倫民族解放軍」（KNLA）第五旅攻佔了一處邊境哨站，殺死了十名緬軍，包括一名中校，並俘擄八人，更在社交網貼相展示奪得的槍械，因而觸發緬軍展開報復，空襲目標正是第五旅駐守地區。

KNU負責對外事務的蘇托尼（Saw Taw Nee）對緬軍報復不感意外，尤其是KNU收留了數以百計反政變示威者匿藏在卡倫邦，「我們早知道緬軍會找個法子還以顏色。」KNU上周曾發表致緬甸軍頭敏昂萊的公開信，表明緬軍須「停止活躍參與政治」，否則卡倫族不會跟敏昂萊會面。

民權團體「卡倫婦女組織」的負責人瑙格尼奧包（Naw K’nyaw Paw）指卡倫邦多年未遭空襲，今次事件勢將令民眾對爆發內戰的憂懼大增，甚或觸發逃亡潮。跟卡倫邦接壤的泰國也住有大量卡倫族，過去幾十年不少卡倫族越境避戰火，至今仍有約九萬難民滯留泰國。

路透社/法新社

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