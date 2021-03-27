台灣長榮海運大型貨櫃輪「長賜號」上周二在埃及蘇彝士運河擱淺，導致航道癱瘓，過了五天仍未脫困。蘇彝士運河管理局負責人拉比（Osama Rabie）周六表示，強風不是「長賜號」擱淺唯一原因，調查進行中，不排除人為或技術錯誤導致擱淺。

長榮海運日前指稱，「長賜號」於埃及時間上周二上午8時前後，從紅海北行進入蘇彝士運河時，在河口南端以北6海里處，疑似遭受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺。

不過拉比說：「強風及天氣因素並非這艘貨輪擱淺的主因，可能是技術或人為失誤造成。」

船尾船舵已可活動

拉比指出，經過一番努力，「長賜號」船尾及船舵已能活動，但他無法預測貨輪何時脫淺。

拉比指出，他希望通過挖泥、拖船、強潮之助，在毋須搬走貨櫃減重情況下，令貨輪脫困，但強勁潮汐及風勢加劇脫淺複雜度。

「長賜號」橫亙運河五天，航運交通大混亂，運河兩端逾320艘船滯留。

救援公司荷蘭Boskalis的行政總裁貝爾道斯基（Peter Berdowski）表示，希望幾天內把貨輪拖出困境。他指船頭被沙泥卡住，船尾卻沒有完全陷入泥中，故可在船尾埋手，助輪脫困。他說兩艘拖船周末會抵達事發現場，又說周六現場潮漲時水位可升高達50厘米。

貝爾道斯基說，萬一所有方法都失敗，會用起重機吊走貨櫃。一艘起重機船正開往現場。

「長賜號」船東日本「正榮汽船」亦表示正在考慮在其他方法失敗時，搬走船上貨櫃。

美聯社／路透社

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