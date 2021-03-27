聯合國安全理事會北韓制裁委員會前日在美國要求召開的緊急會議中，要求專家調查北韓上周四的導彈試射。北韓昨日指拜登政府走錯了第一步，揭露其「根深柢固的敵意」。

由安理會15個成員國組成的制裁委員會前日召開閉門會議，要求專家在8月3日前呈上中期報告，並在明年1月28日前呈交完整報告。委員會亦一致投票通過延長有關專家小組的權限至明年4月30日。一名外交官形容會上成員國大部份均十分關注事件，所有成員國均同意調查北韓上周四的導彈試射，「作為第一步行動。我們正研究一切可能性。」今次決議案由本月主持的美國草擬。

美日要求「完全非核化」

上周四的試射是美國拜登政府上任後的首次。拜登同日指正與盟友商討對策，指如盟友決定升級行動，美國亦會跟隨，但亦準備好作「某種形式的外交」，但前提是「朝着無核化」進行。日本共同社報道，日美政府正協調在首相菅義偉下月訪美的共同聲明，要求北韓「完全非核化」。

北韓勞動黨中央委員會秘書長李炳哲昨指，「我們對於美國首長把定期試射、行使自衞權的做法錯誤定義為違反聯合國『決議』感到極憂慮」，形容拜登政府「用盡所有機會」把北韓界定為「安全威脅」，「赤裸裸地挑釁和侵犯我國的自衞權」，又指華府如繼續「粗心地發言」可能會面臨「不好的後果」，揚言會繼續增強軍力。

法新社/美聯社/路透社