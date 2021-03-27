美國全國約60市周六有示威，抗議針對亞裔的暴力事件。

喬治亞州亞特蘭大本月中發生導致六名亞裔女子死亡的按摩院槍擊案後，反亞裔暴力問題再惹關注。周六的示威由反戰反種族主義組織「ANSWER」聯盟發起，亞特蘭大、三藩市、芝加哥、底特律、波特蘭等市均有活動。

「ANSWER」代表Judi Chang在紐約表示，武漢肺炎大流行過了一年，針對亞裔的暴力越演越烈。她歸咎中國威脅論導致反亞裔情緒升溫。她說：「我認識的亞裔都成為暴力、騷擾、襲擊的受害者……我們遭到喝罵、怒視，人們一見我們就走開。」

在亞特蘭大，示威者高舉「停止妖魔化中國和華人！」、「向反亞裔種族主義恐怖行為說不」、等標語。在華盛頓唐人街，有人展示「我不是病毒。我不是敵人。我是華裔美國人，我愛我身份」標語。

紐約皇后區示威者Irving Lee指美國出現的反亞裔暴力是美國外交政策副產品。他說：「我見過許多人受影響。他們礙於暴力事件頻生，不敢外出。」

法新社

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