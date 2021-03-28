緬甸軍方昨血腥鎮壓示威，逾百人被殺害。海外港人連同緬甸人昨在加拿大溫哥華發起集會，超過600人到場聲援緬甸民主運動。有當地港人認為港人和緬甸人同樣被迫害，希望透過集會連結各方和互相關注，爭取自由結束暴政。有港人接受記者訪問時坦言，不忘在港身陷囹圄的民主派人士，籲「香港人加油！黎生（黎智英）都要加油」。

集會人士昨下午1時在溫哥華美術館（Vancouver Art Gallery）北門集會，港人高呼「Fight for freedom、Stand with Hong Kong 」、「fight for freedom、stand with Myanmar」等口號，同唱《願榮光歸香港》，緬甸人則唱國歌。場上不同國旗飄揚之餘，亦有參與者揮動「光時」旗。

集會參加者來自世界各地，除了港人和緬甸人，也有菲律賓、台灣、加拿大及新疆維吾爾族人，訴求同樣是「結束暴政」。集會人士指緬甸、香港、新疆和台灣均受中國迫害，在暴政軍政下，人民生命和自由被剝奪，而菲律賓人則不滿中國在南海主權爭議上的處理手法。

港人指集會連結各方︰黎生都要加油

33歲的當地港人Jason參與集會，他表示集會人士雖然不同背景出身，但同樣面對極權，「從今日新疆、明日香港，到今日緬甸、明日香港，我們香港人與緬甸人一樣受迫害，大家有了共鳴」。他希望透過集會連結各方，「一起面對大家的難處、互相關注，希望有日煲底相見！香港人、緬甸人、被暴政迫害的人加油！」他接受記者訪問時，亦不忘在港身陷囹圄的民主派人士，「香港人加油！黎生（黎智英）都要加油」。

另一名港人黎先生就創作一座名為奶茶聯盟民主女神像，「黃傘代表香港人，中間代表緬甸everything will be OK女孩（緬甸19歲女示威者鄧家希中槍身亡，曾穿上「一切都會好起來」T恤上街），到左手3指代表整個奶茶聯盟」。

Jason直言雕像引起在場人士不少共鳴，「很多人因為她而互相擁抱」。

Twitter/本報記者

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