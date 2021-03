緬甸軍方昨血腥鎮壓示威,逾百人被殺害。海外港人連同緬甸人昨在加拿大溫哥華發起集會,超過600人到場聲援緬甸民主運動。有當地港人認為港人和緬甸人同樣被迫害,希望透過集會連結各方和互相關注,爭取自由結束暴政。有港人接受記者訪問時坦言,不忘在港身陷囹圄的民主派人士,籲「香港人加油!黎生(黎智英)都要加油」。

集會人士昨下午1時在溫哥華美術館(Vancouver Art Gallery)北門集會,港人高呼「Fight for freedom、Stand with Hong Kong 」、「fight for freedom、stand with Myanmar」等口號,同唱《願榮光歸香港》,緬甸人則唱國歌。場上不同國旗飄揚之餘,亦有參與者揮動「光時」旗。

集會參加者來自世界各地,除了港人和緬甸人,也有菲律賓、台灣、加拿大及新疆維吾爾族人,訴求同樣是「結束暴政」。集會人士指緬甸、香港、新疆和台灣均受中國迫害,在暴政軍政下,人民生命和自由被剝奪,而菲律賓人則不滿中國在南海主權爭議上的處理手法。

港人指集會連結各方︰黎生都要加油

33歲的當地港人Jason參與集會,他表示集會人士雖然不同背景出身,但同樣面對極權,「從今日新疆、明日香港,到今日緬甸、明日香港,我們香港人與緬甸人一樣受迫害,大家有了共鳴」。他希望透過集會連結各方,「一起面對大家的難處、互相關注,希望有日煲底相見!香港人、緬甸人、被暴政迫害的人加油!」他接受記者訪問時,亦不忘在港身陷囹圄的民主派人士,「香港人加油!黎生(黎智英)都要加油」。

另一名港人黎先生就創作一座名為奶茶聯盟民主女神像,「黃傘代表香港人,中間代表緬甸everything will be OK女孩(緬甸19歲女示威者鄧家希中槍身亡,曾穿上「一切都會好起來」T恤上街),到左手3指代表整個奶茶聯盟」。

Jason直言雕像引起在場人士不少共鳴,「很多人因為她而互相擁抱」。

