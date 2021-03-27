伊斯蘭武裝分子控制非洲東南部國家莫桑比克北部帕爾馬鎮（Palma），殺害多人，包括至少一名外籍勞工，迫使法國石油巨擘道達爾集團（Total）叫停在當地的天然氣廠工程。

武裝分子上周三開始在德爾加杜角省（Cabo Delgado）帕爾馬一座液化天然氣工廠建築工地附近發動攻擊，包括外籍工人在內的近200人躲進Amarula Palma酒店。當地傳媒報道至少七名工人死亡，包括一名南非人。道達爾表示，沒有員工喪生，但宣工程再暫停。

「人權觀察」（Human Rights Watch）引述目擊者表示，武裝分子向人和建築物亂槍掃射，滿街屍骸，居民慌忙逃生。

一名液化天然氣廠的施工工人逃到阿豐基（Afungi）後在電話中說：「幾乎整座城鎮都被摧毀了，許多人喪命。」安全部門消息人士表示，政府軍已撤出帕爾馬，武裝分子已奪取該鎮。

政府自上周四再無更新襲擊情況。道達爾表示，相信莫桑比克安全部隊正嘗試奪回帕爾馬控制權。

非洲最大天然氣項目被迫再停工

帕爾馬距離液態天然氣廠工地約10公里。道達爾上周三宣佈逐漸恢復液化天然氣廠興建工程數小時後，聖戰分子當天下午突襲帕爾馬。受驚居民紛紛逃到附近叢林，液化天然氣廠與政府的工作人員則躲入Amarula Palma酒店。

參與營救行動的南非私人保安公司表示，約80名躲在酒店的人周五由17部軍車接走，其間多部車遭到伏擊，有人死亡，大部分人逃出生天。消息人士表示，酒店內餘下的人去了附近軍營，由船送到不明地方。該消息人士指，最初以為他們都已性命不保。

今次襲擊是伊斯武裝分子在當地發動襲擊三年以來，最接近天然氣廠工地的一次。帕爾馬鄰近有多項天然氣工程，總值600億美元（4,680億港元），當中包括一座耗資200億美元（約1,560億港元）的液化天然氣廠工程。這項目是非洲最大規模，法國石油巨擘道達爾集團（Total）是主要投資者，還有六家跨國企業參與，包括埃克森美孚（Exxon Mobil）。發生連串襲擊後，工程1月暫停，周三才宣佈逐步復工，豈料又遇襲擊。

國防部上周四指，施襲組織從三路同時施襲，未有組織承認施襲，近期襲擊則由與極端組織「伊斯蘭國」（IS）有聯繫的組織「伊斯蘭國中非省」（ISCAP）認責。

法新社

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