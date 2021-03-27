緬甸軍方發動政變推翻民選政府，繼而血腥鎮壓示威民眾，據報至少逾300名示威者被殺害，在黑暗絕望下，數以百計緬甸人冒生命危險穿越邊境逃往印度，尋求一時安穩。有警察不願向極權軍人効力，拒絕向示威者開槍，離開警隊帶着懷胎6個月妻子及5歲幼女，冒險步行多日逃到印度。妻子表示希望終有一天，孩子可以返回家鄉。

未有透露姓名的36歲警察妻子懷有6個月身孕，在3月某一晚跟丈夫和女兒離開村莊，帶着有兩、三天換洗衣服、少許金錢以及一本《聖經》的三個行囊輕裝上路，快速而謹慎地進入緬甸西部山區，目的地是與緬甸接壤的印度米佐拉姆邦（Mizoram）。

差不多抵達印度邊境時被發現

一家三口晚上要躲起來避開巡邏的軍人，日間趕路時也不時要改變路線，安全前進了3天，卻在差不多抵達印度邊境時被警察發現。這名孕婦說︰「他們在我們鎮內搜索我們，當我們快到邊境時，緬甸警察追趕我們。」他們立即加快腳步，幸好最終安全抵達印度。

這次旅程毫不容易，既害怕被軍警發現，食物又不足夠，休息時間不多。她說︰「帶着女兒和未出生的寶寶，我們的路程十分困難。我們無法自由地說話或做任何事，生活於危險之中。若我們的國家和平了，我們願意回去，否則我們沒法回去。」

印：緬政變以來至少400難民越境

米佐拉姆邦與緬甸接壤的邊境長達510公里，在武漢肺炎疫情下已經關閉數個月。不過印度方面表示，自政變以來至少有400名緬甸人越境進入米佐拉姆邦，當中有警察、政府官員和平民百姓。山區偏遠、地勢崎嶇，幸而米佐拉姆邦有一班人士向難民伸出援手，協助他們逃亡，到埗後有親人的投靠親人，沒親人的就暫時被安排入住秘密地點。

當地政府表示基於人道立場不會遣返緬甸難民，「他們不是罪犯」，不過印度聯邦政府卻未表態。

米佐拉姆邦其中一個少數族裔網絡就協助了大約270名緬甸難民，每趟路程也需時數天，有協助者表示︰「最危險是被巡邏的軍警發現，我們在夜間運送難民，有需要時就要躲起來。」並非所有人都能安全抵達，這名協助者說據他們所知至少有4個人被逮住，「我們不知道他們後來如何了」。

然而即使緬甸民眾人在印度，仍然心繫家國，協助者說︰「儘管他們人已經在米佐拉姆，但心仍在緬甸，他們沒有完全放鬆，他們仍然掛念家園，寵物、父母和家人。」

安全到埗的孕婦說現在「感到安全、平靜」，由於緬甸局勢混亂，很多醫生罷工，所以她認為來到印度生小孩令她感到更安全。她相信緬甸警察會盤問她的家人，「我不知道警察會如何對付他們，我掛念父母和家人，我想跟他們一起，我們不想做難民，我們想回家」。她希望女兒和腹中孩子，終有一天可以回到緬甸。

美國有線新聞網絡

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