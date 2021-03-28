長榮海運貨輪「長賜號」堵塞埃及蘇彝士運河多日，目前有321艘船正等候通過運河，當局表示暫時未有從內部將船隻改道的計劃。這次事故除了令航運界有巨大金錢損失，還可能造成一次牲口災難，因為運河中有13艘船載有牲口，由於糧水不繼，如果24小時內運河未能打通，牠們可能會大量死亡。

「長賜號」被卡住，工作人員正忙於移走70.6萬立方呎的沙石，被問及如果這個做法也失敗的話是否有另一個解救方法，當局只表示︰「這是我們現時唯一的方案。」大約9,000噸壓艙水已被抽走，潮退時進行挖沙，潮漲時則由14艘拖船工作。

船尾未完全擱淺 下周漲潮或能解救貨輪

荷蘭河道疏浚工程公司波斯卡利斯(Boskalis)的貝爾多夫斯基(Peter Berdowski)表示，調查顯示「長賜號」船尾未有「完全推入泥土」，有利於利用重型拖船運用「槓桿力量」拉出船尾，他指，希望結合拖船拉力、挖泥工作以及下周漲潮40至50厘米，可以成功在下周初把貨輪解救出來。如果行動仍然失敗，下一步將會移走船上大約600個貨櫃，貝爾多夫斯基說︰「與此同時我們已在部署一台起重機，周末就會送到，可以讓我們在船頭位置卸下貨櫃。」

部分牲口船糧口未來兩天耗盡 或需決定是否折返

超過300艘船堵塞在運河上，除了令數以億計美元的貨品滯留之外，海事監測網站海上交通(Marine Traffic)表示，有13隻船上載有牲口，要運送到歐亞不同國家。非政府組織「動物國際」的歐盟主管加百利潘（Gabriel Paun）警告，如果未來幾天堵塞危機仍未解決，這些船上的數千隻動物可能會喪命，而且有更多載有牲口的船隻正前往蘇彝士運河。「如果運河沒在24小時內開通，我們將面對一次重大慘劇，因為船上牲口的食物和水會在未來兩天耗盡。」

加百利潘說，部份貨輪上的牲口糧水可以支撐六天，他們「會在今天決定是否折返羅馬尼亞，那還有一線生機，但如果堵塞持續二至六天，這將會發生一場災難」。蘇彝士運河管理局表示，埃及衞生部已經向其中三艘載有牲口的貨輪送上飼料，並派獸醫協助。

堵塞事故造成各國巨大損失，全球貿易貨量有12%要通行蘇彝士運河，每天處理的貨物總值高達100億美元(780億港元)。

美國有線新聞網絡

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