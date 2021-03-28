美國華盛頓上周二發生劫車命案，兩名分別13及15歲的少女涉嫌持電槍襲擊一名66歲男司機，導致私家車失事，司機送院後傷重不治。目前兩名疑犯已被捕，被控二級謀殺及持械搶車等罪名。

事發於上周二下午，遇害男子安華（Mohammad Anwar）被兩名少女搶車。目擊者拍到的影片顯示，其中一名持電槍少女坐在駕駛位，安華堵在駕駛位和打開的車門間，阻止少女搶車，而另一名少女突然啟動引擎，私家車在轉彎時失控翻側，安華被拋出車外，肋骨、盆骨等多處骨折，送院後證實死亡。

兩名疑犯在案發翌日視像出庭，法庭文件顯示她們是有預謀犯案。

安華是巴基斯坦移民，2014年到美國定居，並加入外賣平台Uber Eats司機。他是家庭經濟支柱，如今遺下妻子和兩名子女，有親友在網上發起眾籌籌集下葬費和生活費，形容他非常勤勞。Uber Eats發言人對這宗悲劇感震驚，對死者家屬經歷困難時刻深表同情，又感謝警方調查及已拘捕疑犯。

美國有線新聞網絡/霍士新聞

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