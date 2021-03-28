美國堪薩斯州警方拘捕一名涉嫌在1979年姦殺女子的疑犯，當局是利用DNA數據庫追查，發現疑犯的DNA與案中證物脗合。但他否認犯案，更指從沒聽聞過此案。

被捕男子戴伊（James Herman Dye）現年64歲，住在堪薩斯州威奇托（Wichita），被控一級謀殺，正等候轉移至科羅拉多州韋爾德縣（Weld County）受審。

警方指戴伊涉嫌與一宗發生在1979年的姦殺案有關，但他在本月22日接受探員問話時，否認認識或殺害受害人，亦否認與受害人發生性關係，而且也從沒有聽說過這宗案件。

專責調查懸案探員發現新線索

戴伊落網是因為去年韋爾德縣一名專門負責調查懸案的探員，要求科羅拉多州調查局利用「綜合DNA指數系統」（CODIS）查找案件相關的DNA 線索，發現戴伊的DNA與受害人衣物和指甲內碎屑等脗合。探員又發現戴伊曾報讀受害人凱戴（Evelyn Kay Day）工作的社區院校，是該校1979年夏季和秋季課程學生，另外又曾報讀其後幾年的課程。

報道指凱戴在1979 年11月於科羅拉多州被性侵後遭勒死，最後行蹤是在當年11月26日晚上10時，一名學生在校園停車場看到她在車內，她的丈夫在翌日清晨發現她沒有回家所以報警。凱戴的同事在27日下午5時半在路邊發現她的車，並在車尾箱發現其屍體，她被人勒死。當局曾大舉搜查，但未能找到疑兇。

美國有線新聞網絡

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