印尼教堂遭自殺式炸彈襲擊

印尼一間天主教堂周日發生自殺式炸彈襲擊，至少14人受傷，警方指兩名疑犯騎電單車到場，其中一人當場自爆死亡，但未有透露另一人的情況。暫時未有組織承認責任。

事發在南蘇拉威西首府望加錫市（Makassar），爆炸當刻教堂內正進行彌撒。神父圖拉克（Wilhemus Tulak）表示，兩名炸彈客曾打算從側門步入教堂，但保安懷疑其身份便阻止他們，對方隨即引爆炸彈，有教徒傷勢嚴重。

印尼過去曾發生針對當地基督徒的自殺式襲擊。2018年第二大城市泗水（Surabaya）三間教會遭連環爆炸襲擊，造成超過30人死亡，警方指是與極端組織「伊斯蘭國」（IS）有聯繫的「神權遊擊隊」（Jamaah Ansharut Daulah）所為。

英童後園挖出4.8億年歷史珊瑚化石

英國一名6歲男童在家中花園掘出一塊珊瑚化石，屬皺紋珊瑚目(Rugosa)，最早在奧陶紀出現，至二疊紀時滅絕，距今約2.55億年至4.8億年。

男童賈馬特（Siddak Singh Jhamat）對發現化石興奮莫名，「我只是在挖蚯蚓和像磚塊及陶器之類的東西，然後我就發現這塊石頭。這有點像號角，我以為是牙齒、爪或是角，但實際上是一塊珊瑚」。賈馬特父親表示，兒子還挖到少量軟體動物、貝殼和海百合化石。

賈馬特一家打算將發現送交伯明翰大學地質博物館研究，男童父親表示︰「很多人在網上留言稱，在花園找到一些事物是很神奇。他們說你仔細搜索，到處都可以發現化石，要找到特別大塊的更是罕有」。

暴雨閃電襲葡萄牙小島 全島停電水淹街道大廈

葡萄牙熱門旅遊景點馬德拉群島（Madeira）遭遇惡劣天氣，暴雨及冰雹導致當地嚴重水浸，閃電更造成全島周六晚上停電，互聯網及電話訊號一度中斷。大部份地區周日早上已回復供電，事件中並無人受傷。

據葡萄牙通訊社Lusa報道，當地時間周六晚上8時45分（香港時間周日凌晨3時45分）一道閃電劃破夜空，隨後全島瞬即陷入黑暗當中，持續的暴雨及冰雹令街道、地下停車場和一些住宅大廈水浸。馬德拉自治區主席阿爾伯克基（Miguel Albuquerque）呼籲，島上25萬居民留在家中。

路透社／法新社／英國《鏡報》

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