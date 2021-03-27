【國軍之恥】緬甸昨慶祝國軍日，紀念二戰緬甸國民軍發動抗日戰爭。但緬甸軍方揚言「保護人民、爭取民主」的同時，選擇以大開殺戒消滅異見的方式誌慶，當地傳媒指多達100名反政變示威者死亡，是近兩個月示威浪潮最血腥一天，更傳出有5歲幼童喪生，國軍日蒙污，變成「國軍之恥日」。克倫族武裝組織其後宣稱攻下近泰國邊境的一處軍方哨所，殺死十名緬軍。緬軍戰機昨晚空襲克倫族村落報復。

一如往年的國軍日，當局早就安排在首都內比都舉行閱兵慶典。而經過近幾日無聲罷工行動後，反政變人士日前號召趁國軍日再上街。軍方前晚透過所控制的國營電視台發出死亡恐嚇，警告民眾若然上街，「頭背會中槍」。

仰光美國文化中心受襲

但決心爭取民主和公義的緬甸人未被嚇退。昨日全國數以萬計人再走上街頭，結果在40市傳槍聲。其中最大城市仰光市郊德拉區清早有人群在一處警察局外抗議，遭軍警開槍對付，據指至少四死十傷；永盛區示威亦有三死。仰光美國文化中心也成目標，建築受不止一下槍擊，幸無傷亡。

第二大城市曼德勒至少13人喪生，有傳包括5歲小兒；實皆、臘戍、古城蒲甘等地亦有傷亡，全國至少四兒童死。中部棉因至少兩死，有示威者怒說：「他們像殺雞那樣殺人，甚至入屋行兇。但我們會抗爭到底。我們必須堅持下去，直至軍政府倒台。」

網媒「緬甸當下」昨午已統計到至少91人喪生，超過本月14日的74死，有仰光獨立研究員昨晚更統計到有100死。去年11月大選當選但被軍方免職的議員組成的緬甸聯邦議會代表委員會（CRPH）發言人，痛批軍政府令國軍日變成「國軍之恥日」。

國軍日紀念1945年3月27日抗日戰爭展開，當年的領袖人物，正是如今被軍方拘禁的原國務資政昂山素姬之父昂山將軍。

這邊碧血成河，那邊歌舞昇平。軍頭敏昂萊昨在內比都主持閱兵，觀看了坦克等巡遊，並發表全國電視演說，揚言「軍方尋求與全國執手團結維護民主」、致力保護人民及恢復國內和平，批評「以會影響穩定和安全的暴力行為去爭取訴求，並不恰當」。敏昂萊並重提他在2月1日發動政變後的諾言，矢言會舉行選舉，但繼續未提供明確時間表。

敏昂萊閱兵 厚顏稱辦選舉

軍方發動政變以來，民眾幾乎每日上街，軍警一再重手打壓，若連同昨日的數字計算，恐已造成逾400人死亡。國際紛紛譴責緬甸軍政府所為，以至國軍日閱兵禮今年明顯遭抵制，現場僅見俄羅斯副防長福明在座。

泰國曼谷的軍事分析員戴維斯（Anthony Davis）指，緬甸軍政府「並非太在意國際輿論」。不過多個少數族裔的武裝組織同樣冷待這次國軍日慶典，有份參與和平進程的克倫民族聯盟（KNU）推文稱「只會出席反映了尊重、人道、公義和全民自由的慶典」。昨日稍後KNU宣稱起事，攻下近泰國邊境的一處緬軍哨所，殺死十名緬軍。一名克倫族民兵陣亡。

路透社/自由亞洲電台網站