緬甸周六以大開殺戒消滅異見方式慶祝國軍日，人權組織「緬甸援助政治犯協會」（Assistance Association for Political Prisoners，AAPP）統計，截至入夜至少89死，緬甸網媒「Myanmar Now」周六深夜報道，全日114人死亡，仰光一位獨立研究人員則表示，20多個城市和小鎮共107死。聯合國人權事務高級專員辦事處援引報告指，全國40處幾十人死亡，包括兒童，逾100人傷，示威者遭大規模拘捕。

另外，緬甸軍周六晚空襲泰緬邊境一條克倫族村落，報復反政府武裝「克倫民族聯盟」（KNU）較早時襲擊一個軍營，殺死包括一名中校在內的10名緬兵。被空襲的村落位於KNU控制的地區內。KNU表示，村民被迫逃離家園。緬甸非政府組織「克倫和平支援網絡」（Karen Peace Support Network）援引報道表示，空襲造成兩死兩傷，但由於通訊困難，未知最新情況，恐怕有更多死傷。

KNU是緬甸最古老的少數族裔武裝組織，早前開腔譴責緬甸軍警向反政變示威者施暴，表示全面支持示威者。

緬甸軍警周六再開殺戒，成為近兩個月示威浪潮最血腥一天，國際紛紛譴責。美國駐緬甸大使瓦伊達（Thomas Vajda）指緬甸安全部隊殺害手無寸鐵平民，絕非專業軍警所為，「緬甸人民已經表明：他們不相活在軍人統治之下」。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）在Twitter發文，指緬甸軍警殺害包括兒童在內的手無寸平民，是墮落至新低點。歐盟駐仰光代表團指周六是緬甸「恐怖與恥辱一天」。

聯合國人權事務高級專員辦事處指，軍警暴力行為進一步凸顯政變之不合法及政變領袖之罪責。

美聯社／路透社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !