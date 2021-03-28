日本政府上周日解除東京都及3個縣的緊急事態宣言，但過去一周各地疫情反彈，部分地區醫療系統瀕臨超出負荷，中央政府擔心爆發第四波疫情，或要考慮再度發佈緊急事態宣言。

據日媒報道，日本國內疫情有明顯惡化迹象，截至上周五（26日），47個都道府縣中的28都府縣，7天平均染疫人數較前一周增加。日本境內自上周五起連續兩天新增逾2000宗個案，東京都昨日錄得430宗新案例，更創3月以來新高。

多個縣因應疫情反彈，已陸續啟動防疫應變機制。宮城縣疫情嚴峻，縣內仙台市個案在3月接連創歷史新高，當地醫療資源不堪負荷。宮城縣知事村井嘉浩表示，病床使用率非常嚴峻，仙台市床位近乎爆滿。

變種病毒擴散 賞櫻季加劇疫情

報道指，武肺變種病毒擴散是疫情惡化的因素之一。日本境內由今年1月26日只有4宗，到3月9日新增至106宗，之後每周都錄得過百宗。加上日本踏入一年一度賞櫻季，又是轉工及入學等重要時期，令人流增加，很可能造成病毒持續擴散。

首都圈解除「緊急事態宣言」後，社會及經濟活動明顯增加。東京都政府上周四（25日）舉行疫情監控會議，就對賞櫻及歡送會等活動造成人潮移動增加提出警告，「令人憂慮這一波疫情將超越（去年秋天開始的）第3波疫情」。

日本政府近期將正式商議，討論是否實行「防止疫情蔓延等重點措施」，措施容許都道府縣知事在中央未有宣佈緊急事態宣言下，仍向商戶發出縮短營業時間的命令。

厚生勞動大臣田村憲久上周五在記者會開首就明言「抱持非常強烈危機感」，對疫情表達出強烈憂心。厚生勞動省專家會議將於本周舉行，若仍不能遏止疫情擴散，將開始檢討讓宮城縣及關西圈加強防疫措施。日本政府高層官員擔心，若然放任不理，下月有機會發佈第3次緊急事態宣言。

中央社

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