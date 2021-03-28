英國藥廠阿斯利康在疫情下放棄賺取巨額利潤機會，研發的武漢肺炎疫苗以全球計平均每劑僅售3.6英鎊（約40港元），然而該款疫苗近來先後陷入供應和安全爭議。消息人士指藥廠高層對這情況感氣餒，如果下次能再選擇，不會再做同樣決定。

阿斯利康跟牛津大學合作研發疫苗並承諾製造30億劑，定價比其他疫苗低，只是收回成本。英國《每日郵報》計算過，如果阿斯利康將其售價增加一倍，能賺取110億英鎊（約1,177億港元）。

接連受攻擊 高層感氣餒

阿斯利康最近接連陷入不同爭議，包括歐盟因供應量未如預期而跟英國起紛爭、歐洲多地有人接種後出現血栓以及被美國官員指其安全數據「過時」等，來自比利時的歐洲議會議員蘭伯特（Philippe Lamberts）更狠批阿斯利康「不誠實和自大」。

世界衞生組織曾形容阿斯利康疫苗是「世界的疫苗」，但在一連串事件中成為眾矢之的，據指高層感到相當沮喪，不會再做同樣決定，至少如果將定價提高，便不會落得如今自討苦吃的局面。

Novasecta製藥專家魯恩特里（John Rountree）形容阿斯利康的決定很勇敢，但不幸地「捲入政治」，有份參與疫苗研發的牛津大學教授貝爾（John Bell）則表示，阿斯利康從未獲得應有的認同。

英國《每日郵報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！