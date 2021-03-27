美國共和黨在喬治亞州成功修改被指限制黑人投票的選舉投票法，多州擬跟隊，掀起投票權之爭序幕，料成總統拜登執政年代政爭主軸。拜登籲國會通過兩項選舉法抗衡，惟闖關阻礙重重。

共和黨籍的喬治亞州州長肯普上周四簽署落實修改投票法，形容「可令選民更易投票、選舉更難出現舞弊」。法案生效後，選民需出示身份證明文件才能作郵寄投票，不如以往一般只需簽名了事，法案亦縮短申請缺席投票的期限、限制投票箱數目及放置地點，禁止向等候投票的選民提供飲食等。更重要的是，賦予由共和黨控制的州議會有更大權力，挑選州選舉委員會的主席及成員，此權原屬於州長。

特朗普嘆來得遲

拜登前天斥此法是「21世紀的吉姆克勞法（Jim Crow laws，即種族隔離法）」，認為是針對黑人投票比例高的情況，又形容該州的舉動屬「暴行」，並已指示司法部檢視今次修例。肯普則回應指此法「確保選舉公正」，並強調：「要求出示由州發出的身份證明文件或照片，並不是甚麼種族隔離法。」

多個民權組織入稟亞特蘭大聯邦法院，要求駁回喬治亞州修例，斥此法令黑人更難投票，因部份黑人可能沒有護照或駕駛執照、也因不方便而沒申請州身份證。

前總統特朗普則歡迎修改法律：「他們從2020年美國大選的錯誤中學習，令此不會重演。可惜的是，這些改變卻不早點完成！」拜登大選中拿下該州，是民主黨近30年來首次，特朗普曾斥該州選舉結果不公正；喬州參院兩席亦由民主黨人取得。

拜登籲擴投票權對抗

除了喬治亞州，逾40州的共和黨州議員均在其所屬州推動類似法案，包括仍屬共和黨控制的搖擺州佛州。佛州法案提出減少投票箱數目、限制誰人可收集他人的缺席選票等。

面對共和黨人的挑戰，拜登呼籲國會盡快通過《為人民法》（For the People Act）法案。該法案包括放寬對選民資格的要求、擴大提前投票權及缺席投票權等。拜登亦促國會通過《約翰路易斯投票權促進法》（John Lewis Voting Rights Advancement Act）法案，恢復最高法院所推翻的《選舉法》部份保障少數群體投票權的規定。

《為人民法》法案已獲眾院通過，但在參議院面臨共和黨人拉布阻止。廢除拉布權因此成政圈近期熱話，但部份民主黨人亦抗拒動用此「核選項」，憂令國家更分裂。

美國《紐約時報》/美聯社