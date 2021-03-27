有緬甸組織發表報告指，早在軍方恐嚇會向示威者開槍射頭前，逾25%死者是頭部中槍致死。另外，軍方被指搜捕期間，藉機洗劫民居；若上門找不到目標人物，則改為逮捕其家人。

「政治犯援助聯盟」（AAPP）指由2月1日政變起至前日，至少有328名示威者死亡，有3,070人被捕。組織指，其數據僅包括有記錄的個案，實際死亡數字可能更高。死者大部份是男性，36%年齡為24歲或以下。另外，近90%的死者都是被槍械擊斃，而且最少25%人是頭部中槍而死。

拉不到目標拉家人

報告亦列出軍方常用的招數，以上周四於中部城市東枝（Taunggyi）為例，「軍方動用實彈以在住宅區設立交戰區，令四名平民遭擊斃、有屍體被拖走，多名示威者受傷」、「軍方更擅闖民居搜查，使用武力拘捕年輕人及平民，故意毀壞電單車、汽車及路障。他們突然衝出街道、大喊大叫着淫穢的言辭，更會偷取別人的財產。」

軍方藉機盜竊的做法並不罕見。有報道指，他們大搜捕期間，會在民居偷取他們的金錢、手機甚至車匙，但原來這些已算較為幸運的個案。

國會議員西圖貌早前成為搜捕對象，當軍方上門找不到他時，卻改為逮捕其父親。他父親慘遭軍方毆打，包括用槍敲打頭部。其住所亦被軍方洗劫，帶走兩部手機及價值4,000美元（3.1萬港元）的黃金及現金。西圖貌痛斥：「此模式的暴力在仰光與其他城市屢見不鮮。當他們上門捉拿不到目標，就會使用武力，並改為拘捕目標的家人。」

軍方暴行不止於此，前日於南部城市密耶克（Myeik）大開殺戒之餘，更偷走用於接載受傷示威者的救護車，拘捕車上四名消防員，並把車開往其他地方以鎮壓示威者。

路透社/美聯社/美國《紐約時報》/緬甸當下