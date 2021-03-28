俄羅斯軍方上周在北極圈一場演習中，利用三艘核潛艇成功破冰，總統普京讚揚演習，期望繼續在極北地區探險和研究，以確保俄羅斯安全。

俄羅斯聯邦國防部公開潛艇從冰層下冒出的片段，演習在北冰洋法蘭士約瑟夫地群島（Franz Josef Land Archipelago）進行，目的是測試俄軍軍備在極端天氣環境的能力，牽涉3艘核潛艇，並有「米格-31」（MiG-31）戰機飛越北極上空。

海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）周五透過視像向總統普京匯報，指今次潛艇演習是「海軍史上首次」，潛艇在300米半徑內浮出水面，穿破的冰塊1.5米深。

普京表示讚賞，又說演習反映俄羅斯武器在極地下的可靠度，「我要求繼續在極北地區做極地探險和研究，以確保俄羅斯安全」。

俄羅斯致力強化北極圈的軍力，近年在極地重建及擴建眾多設施，改造通道並部署其他監視及防空設備，該區被指蘊藏地球未被發現石油和天然氣的四分之一。隨着極地冰層縮小，亦為挖掘資源和開闢新運輸路線提供更多機會，俄羅斯、美國、加拿大、丹麥及挪威均試圖主張部份地區的管轄權。

英國《每日郵報》/ 路透社

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