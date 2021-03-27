根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.26億，全球死亡人數突破277萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,019萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過54.8萬。巴西確診人數超過1,240萬，死亡人數突破30.7萬。印度確診人數超過1,190萬，死亡人數突破16.1萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國、俄羅斯、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

土耳其單日確診破3萬

土耳其衞生部資料周六顯示，境內過去24小時新增300,21人確診，是今年以來最高數字，累計確診攀升至3,179,115人。

土耳其境內防疫限制措施於本月開始鬆綁，過去24小時新增151人染疫不治，累計病故增至30,923人。

另外，土耳其衞生部長周六表示，將開始為60以上人士及某些高危組別人士注射武肺疫苗。

土耳其1月展開疫苗接種計劃，為公眾注射科興疫苗，至今已注射了1,460萬劑。本周，該國接收約140萬劑輝瑞疫苗。

另外，意大利周六通報，新增染疫相關死亡380例，較前一天的457死減少，累計病故107,636例， 排名歐洲第2高，僅次於英國，全球排名第6高，僅次於美國、巴西、墨西哥、印度、英國。意大利境內新增23,839人確診，較前一天的23,987人染疫略減，累計確診攀升至3,512,453宗。

英國2,970萬人已接種第一劑疫苗 新增確診減少

英國周六公佈，過去24小時新增4,715人確診，較前一天的6,187人染疫減少，累計確診增至4,329,180宗。

此外，英國新增58人於確診28天內不治，累計病故增至126,573例，高居歐洲之冠，全球排名僅次於美國、巴西、墨西哥、印度。

官方數據顯示，英國境內多達2,970萬人已接種第一劑疫苗。

德預期下月中開始打「一針過」強生疫苗

德國可能下月中開始為公眾注射美國強生藥廠生產的「一針過」武肺疫苗。

歐盟藥物監管機構上月11日批准使用強生疫苗，是繼BioNTech／輝瑞、Moderna和阿斯利康（AstraZeneca）後的第四款獲歐盟批准使用的疫苗。

衞生部長斯潘表示，首批運抵的疫苗數量不會多，但之後會增加。

路透社／美聯社／德新社

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